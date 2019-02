Florian Gretzinger folgt auf Ulrich Hepp

13 Jahre ist Ulrich Hepp einer der Vorsitzenden des Musikvereins Warthausen gewesen. Bei der Hauptversammlung hat er sich nun nicht mehr für das Amt zur Verfügung gestellt. Seine Nachfolge als Vorsitzender mit dem Aufgabenbereich Festbetrieb übernimmt zukünftig Florian Gretzinger.

Nach kurzer musikalischen Einstimmung durch das Flötenregister, berichteten die drei Vorsitzenden Patrick Stiller, Ulrich Hepp und Martin Städele über die zahlreiche Aktivitäten ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche Musikalisch, Festbetrieb und Marketing. Höhepunkte im vergangenen Jahr waren die Dorffasnet, die Hochzeiten zweier Musiker und der Ausflug nach Bad Liebenzell.

Dirigent Peter Schuck konzentrierte sich bei seinem Vortrag ausschließlich auf die musikalischen Belange der Kapelle. Er gratulierte Miriam Schwellinger, Klaudia Weiß und Franziska Schuck, die bei allen Auftritten mit dabei gewesen waren. Als besonderes musikalische Schmankerl im vergangenen Jahr nannte er das Konzert unter dem Motto: „Grandiose Musicalmelodien – 100. Geburtsjahr Leonard Bernstein und 70. Geburtstag Andrew L. Webber“.

Kassierer Markus Gerster präsentierte abermals einen soliden Kassenstand, welcher sich von zahlreichen Aktivitäten des Musikvereins herrührt.

Abenteuermittag und Weihnachtsfeier

Jugendleiterin Katja Bart berichtete über die vielen Aktivitäten aus dem Jugendbereich wie den Abenteuernachmittag, die DVD-Nacht und die Weihnachtsfeier. Derzeit werden laut Katja Bart, 28 Kinder an der Blockflöte ausgebildet, 14 Schüler sind in der Instrumentalausbildung. Zwei Bläserklassen werden zusätzlich in der Kooperation Schule/Verein mit insgesamt 22 Kindern von den Verantwortlichen des Musikvereins betreut. Wie in der langfristigen Planung vorgesehen, konnten erste Jugendliche bereits in die aktive Kapelle integriert werden.

Turnusgemäß standen bei der Hauptversammlung Wahlen an. Beisitzerin Petra von Heyking stellte sich nach mehr als 20- Jahren im Ausschuss nicht mehr zur Wahl. Für sie übernimmt Elena Stiller. Jugendleiterin Katja Bart trat ebenfalls zurück, für sie wurde Jannik Strehlow gewählt. Kassierer Markus Gerster wurde für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Ulrich Hepp stellte sich nach 13 Jahre als Vorsitzender und 24 Jahre aktivem Ehrenamt in unterschiedlichen Feldern des Musikvereins nicht mehr zur Wahl. Als neuer Vorsitzender „Festbetrieb“ wurde Florian Gretzinger gewonnen. Die Wahl von Florian Gretzinger hatte zu Folge, dass ein Nachfolger für den Ausschuss gesucht werden musste. Die Aufgabe übernimmt Volker Hepp für ein Jahr.

Die Verantwortlichen des Musikvereins bedankten sich bei Katja Bart und Petra von Heyking mit Geschenken und hatten sich als Überraschung für Ulrich Hepp ein Gedicht ausgedacht. Nach einer kurzen Ansprache wurde Ulrich Hepp mit anhaltendem Beifall verabschiedet.

Am Ende einer langen Hauptversammlung überbrachte Bürgermeister Wolfgang Jautz den Dank der Gemeinde, er bedankte sich für das überproportionale Engagement der Aktiven des Musikvereins.