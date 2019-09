Florian Fischer wird in Memmingen Elfter

Florian Fischer vom SV Birkenhard hat beim Memminger Altstadtlauf über 5,82 Kilometer den elften Gesamtrang belegt. Mit 603 Läufer war es doch eine große Anzahl an Läufern, die durch die Innenstadt über sechs Runden zu laufen hatte.

Eine Runde betrug dabei einen knappen Kilometer. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl war das Laufen für alle Teilnehmer nicht ganz einfach. So mussten alle aufeinander achtgeben, dass keiner zu Fall kam. Florian Fischer lief von Anfang an ein taktisch kluges Rennen, in dem er ein gleichmäßiges Tempo über die ersten fünf Runden Anschlug. In der letzten Runde hatte Fischer sogar noch Reserven und legte nochmals an Tempo zu. Somit konnte er sich während des Rennens stetig verbessern. Letztlich kam er nach 20:35 Minuten als Elfter ins Ziel. In der Alterklasse 35 belegte er den ersten Platz. Den Lauf gewann Katrin Geiger (Stadt Memmingen) in 21:56 Minuten bei den Frauen und Luca Hilbert (SV Oberreute) entschied in 18:38 Minuten die Männerkonkurrenz.