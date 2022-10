Florian Fischer läuft in Buxheim auf Rang drei

Florian Fischer vom SV Birkenhard hat beim Buxachtallauf in Buxheim die drittschnellste Zeit erzielt. Der Lauf ging in einer Schleife von 6,6 Kilometern durchs Buxachtal. Die flache Strecke führte überwiegend über Asphalt und zu einem kleinen Teil auf Schotter. Fischer konnte seine derzeit gute Form bestätigen und kam nach 23:13 Minuten als Gesamtdritter und Erster der Altersklasse 40 ins Ziel. Die Siegerzeit betrug 21:39 Minuten. 125 Läuferinnen und Läufer waren am Start.

Derweil belegte Markus Fajerski vom SV Birkenhard beim Schloss Cross in Laupheim nach 9300 Metern hinter Profi-Läuferin Alina Reh den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Reh kam in 31:53min mit großem Vorsprung ins Ziel. Damit pulverisierte sie den Streckenrekord bei den Frauen deutlich und knackte sogar den Streckenrekord bei den Männern um zwei Sekunden. Fajerski zeigte, dass er gut in Form ist und kam in 34:41 Minuten auf den zweiten Gesamtrang und Platz eins in der Altersklasse 35. Julian Besold (SV Birkenhard) belegte in 42:40 Minuten den 20. Gesamtrang und in der Männerklasse den zweiten Platz.