Fischer läuft auf Platz zwei

Beim großen Allgäu-Panorama-Marathon in Sonthofen haben insgesamt fünf Laufwettbewerbe zur Auswahl gestanden. Florian Fischer vom SV Birkenhard trat beim Hörnerlauf an. Dieser führte über 18,3 Kilometer (1500 Höhenmeter). Fischers Vorbereitung auf diesen Lauf war laut Mitteilung aufgrund beruflicher Verpflichtungen und einer Infektion alles andere als gut. Trotzdem konnte er sich in einer Zeit von 1:42:25 Stunden weit vorn platzieren. Im Gesamtklassement belegte er Rang zehn und in der Altersklasse 40 erreicht er den zweiten Platz. Die Siegerzeit bei den Männern betrug 1:28:15 Stunden und die der Frauen 1:45:06 Stunden. Rund 300 Läuferinnen und Läufer waren insgesamt am Start.