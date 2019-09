Fischer läuft auf Platz acht in Ehingen

Florian Fischer vom SV Birkenhard hat beim 23. Ehinger Stadtlauf den achten Platz erreicht. Der SVB war mit insgesamt drei Läufern am Start.

Auf der Zehn-Kilometer-Strecke war ein Berg in jeder Runde zu bewältigen, der die Läufer immer wieder aus dem Rhythmus brachte. Die Wetterbedingungen waren, obwohl es etwas schwül war, recht ordentlich. Florian Fischer vom SV Birkenhard kam in 37:18 Minuten als Achter der Gesamtwertung ins Ziel, was zugleich den dritten Platz in der Altersklasse (AK) M35 bedeutete. Nur drei Plätze dahinter kam Markus Farjeski (SV Birkenhard) ins Ziel. Die Zeit von 37:37 Minuten sicherte ihm in der Altersklasse M30 den zweiten Platz. Julian Besold (SVB) wurde in seiner Altersklasse (MHKL) 15. mit einer Zeit von 46:39 Minuten. Gesamtsieger wurde Josef Diensthuber von der TSG Ehingen in der Zeit von 33:27 Minuten.