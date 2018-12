Firma Manz stellt weitere Mitarbeiter ein und stellt Weichen für Generationswechsel

Die Firma Manz aus Herrlishöfen hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich und die Geschäftsleitung sieht gute Perspektiven für 2019. Das wohl größte Ereignis wird Ende 2019 die geplante Firmenübergabe an Michael Manz werden.

Der künftige Chef Michael Manz blickte bei der Weihnachtsfeier voraus: In Obersulmetingen wurde eine Produktionshalle angemietet, um die Raumnot in Herrlishöfen akut etwas zu entspannen. Von Januar an wird hier im Bereich Stahlbau produziert. Der Personalstand von derzeit 75 Mitarbeitern wird sich 2019 weiter erhöhen. Innovation soll auch weiter gelebt werden.

Zuvor hatte der Geschäftsführer Franz Manz auf das Jahr 2018 zurückgeblickt, das für die Firma erfolgreich gewesen sei.

Elf langjährige Mitarbeiter nahmen ihre Ehrungen und eine Gratifikation von insgesamt über 6000 Euro entgegen. Der Chef dankte ihnen für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Sie können mit 10, 15, 20 oder sogar 25 Jahren Betriebszugehörigkeit aufwarten.

Die Bürgerstiftung Warthausen erhielt 2018 eine Unterstützung von 3000 Euro, das beliebte Pilger- und Cursillohaus St. Jakobus in Oberdischingen erhielt eine Spende über 4000 Euro und der Biberacher Tafelladen wieder Ware im Wert von 1500 Euro.