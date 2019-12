Feuerzangenbowle kommt gut an

Der Abend bei Holzbau Moser in Birkenhard mit der Feuerzangenbowle, sowohl mit der echten, vor Ort frisch und selbst hergestellten als auch der gleichnamige Film, ist auch 2019 ein voller Erfolg gewesen. Sehr zur Freude von Familie Moser stellten sich zahlreiche Gäste in der Werkstatt von Holzbau Moser beim Flugplatz ein, um in gemütlicher Atmosphäre mit Feuer und Holz, dem Geruch der kulinarischen Schmankerl und der vorweihnachtlichen Süßigkeiten und vor allem der Feuershow beim Zubereiten der Feuerzangenbowle den Abend zu genießen. Die Bänke vor der Leinwand waren voll besetzt, der Klassiker mit Heinz Rühmann findet auch noch heute ein begeistertes Publikum. Foto: privat