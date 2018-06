Fasnetsball in Warthausen

Der Musikverein Warthausen richtet am Fasnetssamstag, 25. Februar, wieder die Dorffasnet in der Festhalle aus. Das Programm beginnt um 20 Uhr in der Festhalle Warthausen, Einlass ist von 19 Uhr an.

Bei dem Ball gestalten verschiedene örtliche Vereine unter dem Motto „Die Briten, Schotten und die Iren, in Warthausen die Fasnet regieren“ ein buntes Programm mit Sketchen, Tänzen und anderen Darbietungen. Das bereits bekannte Ehepaar Karl-Heinz und Elfriede ist ebenso wieder mit von der Partie wie der Männerchor Bräschdleng und das berühmte Männerballett des Musikvereins Warthausen.

Nach dem Programm spielt die Tanzband Time Square. Der Eintritt kostet 6 Euro. Die Halle ist bewirtet.