Familienvater stößt Radler vom Fahrrad

Wegen versuchter Körperverletztung ermittelt die Polizei gegen einen Familienvater, der am Freitagabend in Warthausen einen Fahrradfahrer vom Rad gestoßen hat. Das berichtet die Polizei. Gegen 18.30 Uhr fuhr der 52-jährige Radler auf einem Feldweg entlang der Riß in Richtung Schemerhofen. Eine dreiköpfige Familie mit Hund ging vor ihm in die gleiche Richtung. Der 52-Jährige machte mit der Radklingel auf sich aufmerksam und die Familie machte den Weg frei. Als er dann auf Höhe der Familie war griff ihn der 42-jährige Familienvater an und stieß ihn vom Fahrrad. „Weiter nahm er eine aggressive, bedrohliche Körperhaltung ein“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz einen Schaden am Fahrrad und an seiner Kleidung. Verletzt wurde er nicht. Das Polizeirevier Biberach ermittelt wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung.