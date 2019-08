Fajerski gelingt Altersklassensieg

Florian Fischer und Markus Fajerski vom SV Birkenhard haben im Allgäu erfolgreich an Laufwettkämpfen teilgenomen. Fischer absolvierte den sehr anspruchsvollen 18,3 Kilometer langen Hörnerlauf in Sonthofen mit 1111 Höhenmetern Aufstieg und 409 Höhenmetern Abstieg.

Fischer lief bei starker Konkurrenz in 1:41:33 Stunden auf den elften Rang der Gesamtwertung (5. AK35). Edwin Singer (TV Kempten/1:29:41) gewann den Lauf bei den Männern und bei den Frauen Marina Wierz (LT Schweich/1:50:03). 354 Läufer nahmen am Hörnerlauf teil. Fajerski absolvierte in Bad Wörishofen den Stauseelauf über 10,6 Kilometer. Die flache Strecke führte über Schotter und Asphalt und direkt an der Wertach entlang. Fajerski belegte in 39:56 Minuten den dritten Platz in der Gesamtwertung (1. AK30). Andreas Dietrich gewann (TSV Bad Wörishofen/37:56) bei den Männern und Susanne Pflügl (TSV Bad Wörishofen/45:56) bei den Frauen. 59 Läufer waren am Start.