Fahrzeuge kollidieren in Warthausen

Zwei Verletzte und rund 20 000 Euro Schaden hat ein Unfall am Dienstag in Warthausen gefordert.

Wie die Polizei berichtet, war eine 24-Jährige gegen 8.45 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Herrlishöfen unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße kollidierte die Frau in ihrem Opel Corsa mit einem Opel Astra. Dessen Fahrer war aus Richtung Bahnhofstraße in die Ulmer Straße abgebogen. Der Corsa schleuderte noch gegen einen stehenden Seat in der Oberhöfener Steige. Der Rettungsdienst brachte die Frau und den 55-jährigen Opel-Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste eine Fahrspur gesperrt werden, wodurch es zu geringen Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen.