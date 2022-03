Fahrzeuge in Warthausen stoßen zusammen

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitag in Warthausen. Wie die Polizei berichtet, war ein 52-Jähriger gegen 17.45 Uhr in der Ehinger Straße in Richtung Schemmerhofen unterwegs.

An der Einmündung zur Schloßsteige bog der Suzuki-Fahrer nach links ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda. Der fuhr in Richtung Kreisverkehr. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der 53-jährige Fahrer des Skoda leichte Verletzungen.

Der 52-jährige Suzuki-Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei aus Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf etwa 15 000 Euro.