Fahrerin löst Kettenreaktion aus

Weil sie einen Audi übersehen hat, löste eine Fahrerin bei Warthausen am Mittwoch eine Kettenreaktion mit hohem Schaden aus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Nissan von Röhrwangen in Richtung B 465. Gegen 7.30 Uhr überquerte sie die Kreuzung an der B 465. Dort fuhr aus Richtung Warthausen ein 38-jähriger Audi-Fahrer heran. Er hatte Vorfahrt. Ihn übersah die Fahrerin des Nissan und fuhr dem Audi in die Fahrzeugseite. Durch den Aufprall schob es den Audi auf einen wartenden Fiat. Dann prallte der Audi in eine Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Der nicht mehr fahrbereite Nissan und Audi mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 18 000 Euro.