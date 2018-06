Erntebittgottesdienst geht auf Hungersnot vor 200 Jahren zurück

Die evangelische Kirchengemeinde Warthausen feiert am Sonntag, 24. Juni, den Erntebittgottesdienst in Röhrwangen um 9.30 Uhr und in der Schemmerhofer Pfarrkirche um 10.30 Uhr. Das Fest hat eine bereits eine 200-jährige Tradition, wie das evangelische Pfarramt in einer Mitteilung darstellt.

Demnach erlebte Württemberg nach der Not der napoleonischen Kriege 1814/1815 zwei Sommer mit schweren Hagelunwettern. Zu allem Unglück kam es 1816 zu einem Vulkanausbruch in Papua-Neuguinea. Die Aschewolken des Vulkans Tamborabis reichten bis nach Europa. Das Sonnenlicht wurde fahl, wochenlang regnete es: Die Flüsse traten – vor allem hier in Süddeutschland, von Bayern über Württemberg und Baden bis in den Elsass – über die Ufer. Mitten im August 1816 fiel Schnee; begleitet von heftigen Winden und Kälte.

Die Folge war, dass hunderttausende Menschen in Europa im folgenden Winter verhungerten. Das Getreide wurde nicht reif, nicht einmal das Stroh war zu verwenden; es kam vom Feld auf den Mist. Die Kartoffeln verfaulten auf dem Acker. Und wer nichts mehr zu essen hatte, den trieb der Hunger zum Stehlen. Die Bande des Räuberhauptmanns Xaver Hohenleiter, des sogenannten „Schwarz Veri“, sie war eine Folge der Hungersnot von 1816. In den Jahren 1817 bis 1819 trieb der „Schwarz Veri“ sein Unwesen. Der Hunger trieb die Menschen zum Stehlen, der Hunger nahm ihnen den letzten Rest an Moral. Was wir heute beim Schützenfest so lustig und volkstümlich erleben, war harte Realität: Die Räuberbande stahl den Armen das wenige, das ihnen noch geblieben war. Neben den Räuberbanden, die es an vielen Orten gab, kamen noch die Spekulanten hinzu: Sie kauften den wenigen Dinkel in Deutschland auf. Für den achtfachen Preis wurde dieser auf dem Markt verkauft. Schon damals gab es Gewissenlose, die in der Not an der Not gut verdienten.

Militär unterdrückte Tumulte

Korntransporte mussten mit bewaffneter Polizei geschützt werden. Diebstahl und Bettelei, beides streng verboten, konnte kaum unterbunden werden. Wie in Memmingen mussten an vielen Orten mit Militär und Polizei Tumulte wegen des Hungers unterdrückt werden.

1817, als nach drei schweren Missernten die ersten Erntewagen in die Städte kamen, waren sie mit Blumen geschmückt und wurden von der Bevölkerung feierlich empfangen. Eine Vielzahl von Teuerungsmünzen oder Erinnerungsmünzen sind aus dieser Zeit erhalten. Die ersten Erntegaben 1817 wurden zum Teil im Stubenschrank, sichtbar hinter Glas, aufbewahrt und blieben dort täglich sichtbar – für Jahrzehnte als Erinnerung – aufgestellt. Die allgemeine Teuerung durch die Spekulation mit Getreide aber hielt noch einige Jahre an. Vor allem Süddeutschland war von diesen Missernten betroffen; viele hungerten, verhungerten, erkrankten und starben geschwächt. Und viele wanderten nach Amerika aus – ein Aderlass für die Bevölkerung.

Der württembergische König gründete noch 1817 den „Landwirtschaftlichen Verein“ zur Stärkung und Verbesserung der Landwirtschaft; im folgenden Jahr 1818 fand zum ersten Mal das „Landwirtschaftliche Hauptfest zur Verbesserung der Viehzucht in Württemberg“ statt; auf dem Cannstatter Wasen, bis heute das größte Volksfest Württembergs.