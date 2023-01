Entspannung in der Bewegung finden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nichts auf der Welt ist so weich und nachgiebig wie das Wasser. Und doch bezwingt es das Harte und Starke.“

Bereits Laotse beschreibt die Wirkung von fließender Energie. Bei den Übungen von Taijiquan und Qigong kann dies der übende Mensch am eigenen Körper erfahren. Weich und sanft sind die Übungen, nachhaltig die Wirkung. Körper und Geist sind auf die Übungsausführung konzentriert und kommen zur Ruhe. Atmung und Organfunktionen finden in ihren Rhythmus.

Der SVB bietet neben den Übungsgruppen montags um 19 Uhr oder dienstags um 8.15 oder 9.15 Uhr auch eine Online- Gruppe an. Dieser Kurs beinhaltet zehn Übungsstunden am Mittwochabend um 20 Uhr online und zwei Intensiveinheiten am 4. Februar und am 4. März jeweils von 9 bis 12 Uhr in der Sporthalle Birkenhard. So ist neben dem regelmäßigen angeleiteten Üben zuhause auch der persönliche Kontakt gewährleistet.

Alle Kurse beginnen Ende Januar. Das Angebot ist vom Bundesverband für Taiji und Qigong zertifiziert und somit von den Krankenkassen erstattungsfähig. Nähere Infos auf der Homepage des Vereins oder der Kursleiterin oder telefonisch unter 07351/ 16779.