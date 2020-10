Endlich wieder trainieren: Warum diesen 80-Jährigen ihr Sport so viel bedeutet

Der SV Birkenhard bietet das Alltagstraining „Fit bis ins hohe Alter“ in seiner Gesundheitssportabteilung an. Die Kurse sind laut Abteilungsleiter Ingo Rembach nicht nur für Mitglieder, sondern für alle Interessierten offen. Die Angebote seien zertifiziert, weshalb bei den Krankenkassen ein Zuschuss beantragt werden kann, sagt er. In Kurse einzusteigen ist auch derzeit noch möglich, Interessierte können auch erst einmal schnuppern. Informationen gibt es unter www.sv-birkenhard.de oder bei Ingo Rembach unter Telefon 07351/80181.