Emotionaler Abschied an der Sophie-La-Roche-Schule

Die langjährige Schul-Sozialarbeiterin sowie Leiterin der Betreuungsangebote der Sophie-La-Roche-Schule Warthausen Kathrin Käppeler ist verabschiedet worden.

Dazu versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler der Schule sowie Vertreter der Gemeinde, der Eltern, des Trägers Jugend-Aktiv, des Betreuungspersonals und das gesamte Lehrerkollegium in der Schulmensa. Rektor Christoph Genal bedankte sich in seiner Rede für die außergewöhnlich engagierte Zusammenarbeit: Den Lehrern war Kathrin Käppeler eine große Stütze im Unterrichtsalltag und eine geschätzte Mediatorin bei Konflikten, den Betreuungskräften eine verlässliche und standhafte Führungspersönlichkeit, den Eltern eine verständnisvolle Zuhörerin und Beraterin, für die Kinder eine Vertrauensperson, die immer ein offenes Ohr für große, aber auch für jede noch so kleine Sorge hatte. Anschließend wünschte er ihr im Namen der Schule für ihre neue Stelle als Amtsleiterin für den Bereich Bildung, Betreuung und Kultur in Ochsenhausen viel Freude, Erfolg und Humor.

Schülerinnen und Schüler übergaben der ehemaligen Schul-Sozialarbeiterin einen Briefkasten, gefüllt mit knapp 200 Abschiedsbriefen der Schülerschaft. Stellvertretend für alle Kinder erinnerte Levi in seiner Ansprache an die vielen schönen gemeinsamen Erlebnisse mit der Schulsozialarbeiterin. Musikalisch unterstrichen wurde die Dankbarkeit der Kinder durch zwei einstudierte Abschiedslieder, die von Martina Riedel und Christoph Genal instrumental begleitet wurden. Insgesamt arbeitete Kathrin Käppeler acht Jahre an der Sophie-La-Roche-Schule Warthausen.