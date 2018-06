Einige Bauplätze in Röhrwangen geplant

Der Gemeinderat Warthausen hat sich noch einmal ausdrücklich und mehrheitlich für das geplante neue Baugebiet „Hofäckerweg“ im Teilort Röhrwangen ausgesprochen und mit dem Aufstellungsbeschluss das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht.

Selbstverständlich war dies nicht. Denn nachdem die Gemeinde im Vorfeld noch davon ausgegangen war, Interessenten in Röhrwangen neues Bauland zu einem Quadratmeterpreis von rund 110 Euro anbieten zu können, stellte sich in der weiteren Planung heraus, dass dieser Preis nicht haltbar sein wird. Warum, das erläuterte Erwin Schmid vom Büro ES Tiefbauplanung aus Mittelbiberach: Die für die künftigen Anwohner zwar besonders schöne Lage des Baugebiets an einem Südhang oberhalb der Kreisstraße 7530 stelle die Gemeinde bei der Erschließung vor eine ganze Reihe von Herausforderungen. So müsse beispielsweise für das dort bestehende Biotop eine neue Biotopfläche ausgewiesen werden, obwohl die Bepflanzung im bisherigen Biotopbereich so gut wie möglich als Sichtschutz erhalten bleiben solle. Da jedoch die vorgeschriebenen großen Abstände der geplanten Bebauung zum Biotop nicht eingehalten werden könnten, müsse hier ein Ausgleich geschaffen werden. Zudem müsse ein mit dem Landratsamt noch genau festzulegender Abstand zur Kreisstraße eingehalten werden.

Da auch das Abwasser aufgrund der besonderen Hanglage nicht einfach im freien Gefälle abgeführt werden könne, so Schmid, entstünden hier ebenfalls etwas höhere Kosten. Erschlossen werden könnten die etwa sieben bis neun Baugrundstücke nur über die Zufahrt des Hofäckerwegs, der dem neuen Baugebiet seinen Namen gibt – eine Wendeplatte in dem halbkreisförmigen und von allen Seiten eingegrenzten Wohngebiet sei somit erforderlich.

Es ergebe sich somit nach derzeitigem Stand ein realistischer Preis von 151 Euro pro Quadratmeter, anstatt der zuvor grob veranschlagten 110 Euro. Zwar habe sich die Gemeinde zusammen mit dem Planungsbüro bemüht, den Quadratmeterpreis doch noch etwas zu drücken, so Bürgermeister Wolfgang Jautz. Dies sei jedoch nicht möglich gewesen. Eine Abfrage der Gemeinde nach dem derzeitigen Interesse an Baugrundstücken in dem neuen Baugebiet ergab, dass derzeit nur zwei Interessenten verbindliches Interesse hätten, sagte Jautz. Andere wollten sich eine Entscheidung noch offen halten und zwei Interessenten sei der Quadratmeterpreis nun doch zu hoch.

Keine Sorge bezüglich Nachfrage

Daraus ergab sich im Gremium die Frage, ob es sinnvoll und vertretbar sei, bei nur zwei verbindlichen Interessenten das Verfahren für das geplante neue Baugebiet weiterzuführen. Die Mehrheit der Räte stimmte letztlich für das neue Baugebiet. So argumentierte Michael Gapp, auch wenn es derzeit nur zwei Interessenten gebe, dürfte es kein Problem sein, die Bauplätze in dieser sehr guten Lage zu verkaufen. Es sei nicht zu erwarten, dass die Preise für Bauplätze in den nächsten Jahren fallen würden und man müsse als Gemeinde den Bürgern die Möglichkeit geben, innerhalb der eigenen Gemeinde zu bauen.

Jürgen Keller führte an, die Vorarbeit für das neue Baugebiet sei bereits geleistet. Auch er sei überzeugt, die Bauplätze im Einzugsgebiet der Stadt Biberach würden ihre Käufer finden. Franz Schuy erinnerte daran, dass dieses Baugebiet die einzige Fläche sei, die überhaupt als Baugebiet ausgewiesen werden könne. Er bat um Zustimmung, um damit „einen Knopf dran machen“ und ins Planverfahren einsteigen zu können.

Bürgermeister Jautz wies darauf hin, dass alle Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Schlossgut II, dritter und vierter Bauabschnitt“ vergeben seien und bat um Zustimmung. Dem folgte das Gremium mehrheitlich und so wird nun das Verfahren für den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften eingeleitet.