Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht zum Freitag ist ein Unbekannter in Warthausen in ein Vereinsheim eingebrochen. Der Täter gelangte laut Polizeiangaben in das Innere des Gebäudes in der Jahnstraße, indem er zwei Scheiben eingeschlagen hatte. Dort suchte er nach Brauchbarem. Ob er etwas gestohlen hat, ist bislang unklar. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei aus Biberach (Telefon 07351/4470) und bittet um Zeugenhinweise. Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land kriminalpolizeiliche Beratungsstellen.