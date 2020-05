Einbruch in Firma in Herrlishöfen

In eine Firma in Herrlishöfen ist am vergangenen Sonntag oder frühen Montag eingebrochen worden. Am Montagmorgen sah ein Zeuge die Spuren an dem Gebäude in der Ulmer Straße. Das meldet die Polizei. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Der Täter brach die Tür an einer Halle auf, ging hinein und suchte in mehreren Räumen nach Beute, dabei wühlte er auch in Schränken. Ob er Beute gemacht hat, ist noch nicht klar, so die Polizei. Spezialisten haben die Spuren gesichert, die der Einbrecher am Tatort zurückließ. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach erste Hinweise auf den Unbekannten.