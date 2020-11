Einbrecher stehlen Geld

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Gebäude in Warthausen eingestiegen.

Wie die Polizei berichtet, machten sich die Täter im Schutz der Dunkelheit machten sich die Täter an einem Gebäude in der Straße Untere Stegwiesen zu schaffen. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein.

Auf der Suche nach Barem brachen sie eine Tür auf. Sie fanden Geld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Nach ersten Schätzungen beträgt der angerichtete Sachschaden rund 10 000 Euro. Jetzt ermittelt die Polizei.