Einbrecher scheitern bei Firmengebäuden

Unbekannte haben am Mittwoch versucht, in zwei Firmen in Warthausen einzubrechen.

Laut dem Bericht des Polizeipräsidiums Ulm meldete gegen 22.45 Uhr eine Zeugin einen Einbruch in eine Firma in der Jahnstraße. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und durchsuchte das Gebäude. Es befand sich niemand in dem Gebäude. Offensichtlich wurden die Einbrecher durch die Alarmanlage gestört, als sie veruschten die Eingangstüre aufzuhebeln. Sie ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten.

Bei der Absuche stellte die Polizei bei einem daneben gelegen Firmengebäude ebenfalls Aufbruchspuren fest. Auch hier versuchten die Einbrecher eine Tür aufzubrechen. Das scheiterte. Das Polizeirevier Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.