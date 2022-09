Einbrecher richten in Warthausen einen großen Schaden an

In Warthausen haben am Wochenende Einbrecher einen großen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, in ein Rohbau in der Ehinger Straße ein. Im Innern beschädigten sie mehrere Fenster, die zum Einbau bereit standen. Leere Getränkeflaschen ließen die Einbrecher zurück. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Bei ihren Ermittlungen überprüft sie auch, ob ein Tatzusammenhang mit einem Einbruch in eine Holzhütte in der Jahnstraße besteht. Dort stahlen die Unbekannten zwölf Kisten Bier. Die Tat ereignete sich am Freitag zwischen 22 und 23.30 Uhr. Wer zwischen Freitagabend und Montagvormittag im Bereich der Ehinger Straße und Jahnstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07351 / 4470 melden.