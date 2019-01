Einbrecher macht keine Beute

Ein Einbrecher ist zu Beginn der Woche in Warthausen unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei blieb es aber bei Einbruchsversuchen. Der Unbekannte machte sich am Montag oder Dienstag, zwischen 18 und 16 Uhr, an einem Gebäude im Weiherweg zu schaffen. An einem Haus versuchte er die Tür aufzubrechen. Er scheiterte und ging daraufhin zu einer anderen Tür. Auch die wollte er mit Gewalt öffnen, wie es im Polizeibericht heißt. Er scheiterte erneut und zog ohne Beute davon. Die Biberacher Ermittler haben an dem Tatort Spuren gesichert und wollen so den Täter finden. Zeugenhinweise nehmen sie unter Telefon 07351/4470 entgegen.