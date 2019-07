Einbrecher in Warthausen unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch waren in Warthausen Unbekannte am Werke und haben bei einem Einbruch Geld erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Einbrecher auf ein Gelände in der Katzensteige gelangt. An einem Gebäude hebelten sie eine Tür auf.

Auf der Suche nach Brauchbarem durchsuchten sie im Innern die Räumlichkeiten. Dabei fanden sie Bargeld und flüchteten damit.

Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren. Die Beamten vom Polizeirevier Biberach haben nun die Ermittlungen aufgenommen.