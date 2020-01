Ein Wochenende für die Seele

„Abschalten, nachdenken und neu denken – wie kann ich durch neue Impulse wieder mehr Lebendigkeit in meinen Alltag bringen?“: Dies ist Thema einer Veranstaltung, zu der der Sportverein Birkenhard von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Januar, einlädt. Achtsamkeit, Entspannung und Tai Chi sind die Grundpfeiler des Workshops. In einer ausgewogenen Mischung wirken Elemente aus Bewegung, Entspannung und Information auf Körper, Seele und Geist, teilt der SVB mit.

Die Kurszeiten sind am Freitag von 17 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Die Kursgebühr beträgt für Vereinsmitglieder 50 Euro, für Nichtmitglieder 75 Euro. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Getränk, Schreibzeug, Decke und Kissen.