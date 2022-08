Durch sanfte Bewegung zu innerer Ruhe finden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Ruhe die Beweglichkeit fördern oder durch Bewegung in die Ruhe finden?

Im Qigong- Training finden sich die Gegensätze zum Ganzen. Alles hat seine Bedeutung und seine Berechtigung. Dies zeigt sich in der Bewegungsführung, die von dynamischen Schwungbewegungen über Meridiandehnungen in sanfte und weiche, fließende Bewegungsformen führt. Die Gedanken finden über die konzentrierte Aufmerksamkeit zur Ruhe. Der übende Mensch ist ganz präsent im Hier und Jetzt. Der Atem und die Organfunktionen können sich wieder regulieren.

Im Qigong- Unterricht werden Bewegungsformen mehrfach wiederholt. Durch diese Wiederholungen vertieft sich die Wirkung, der übende Mensch vertraut sich und wird sicherer. Die Übungen werden im Stehen ausgeführt. Daher eignet sich diese Bewegungsform auch sehr gut für den Online-Unterricht.

Ein Einstieg ist möglich montags 19 Uhr, dienstags 8:15 Uhr (Taiji) oder 9:15 Uhr in Birkenhard sowie mittwochs um 20 Uhr Online. Die Online-Gruppe trifft sich zusätzlich am 29./30. Okotber von 9-12 Uhr in der Halle zu einem Intensivwochenende.

Alle Kurse sind durch die Krankenkassen refinanzierbar. Infos unter www.immerwährenderfrühling.de oder Tel: 01608379661.