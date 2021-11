Drei Podestplätze für SVB-Starter

Beim fünften Misselauf in Riedlingen haben die Starter des SV Birkenhard drei Podestplätze erzielt. Auf der schnellen, ebenen Strecke erzielte Markus Fajerski (30:32,7 Minuten) über die acht Kilometer in seiner Altersklasse M30 den dritten Platz sowie Rang vier in der Gesamtwertung. Dicht dahinter kam Florian Fischer (30:46,5) ins Ziel, der ebenso seine Altersklasse gewann. In der Altersklasse M70 belegte Hans-Dieter Schlanser (46:58,5) den zweiten Platz. Peter Zdebek kam in der Altersklasse 50 nach 35:11,4 Minuten ins Ziel. Gesamtsieger wurde Thomas Nuber (28:42,9) vom SG Niederwangen.