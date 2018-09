Drei Personen bei Aufprall verletzt

Drei Personen sind am Dienstag bei einem Unfall in Warthausen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 18-Jährige gegen 17.30 Uhr von Herrlishöfen nach Biberach. An einer roten Ampel bei Warthausen stand ein Golf. Die Renaultfahrerin sah das nicht und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen BMW geschoben. Die Unfallverursacherin trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen transportierte sie in ein Krankenhaus. Ihre 18-jährige Mitfahrerin verletzte sich ebenfalls leicht. Auch die Lenkerin des VW trug leichte Blessuren davon. Rettungskräfte brachten die 41-Jährige in eine Klinik. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10 000 Euro.