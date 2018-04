Drei Menschen bei Unfall verletzt

Ein Unfall bei Warthausen hat am Montag drei Verletzte gefordert.

Wie die Polizei berichtet, bog eine 23-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem BMW von der Birkenharder Straße nach links in Richtung Warthausen ab. Von dort kam ein Alfa Romeo, der Vorfahrt hatte. Der Fahrer des Alfas bremste und wich aus. Trotzdem prallten die Autos zusammen. Dabei wurden in dem Alfa Romeo eine 23-Jährige, ein 28- und ein 34-Jähriger leicht verletzt. Ein ebenfalls einjähriges Kind war gut gesichert und wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeholt. Die 23-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige.