Drei Meistertitel für TF Birkenhard

Vier Mannschaften haben die Tennisfreunde Birkenhard für die Verbandsrunde 2021 des Württembergischen Tennisbunds (WTB) gemeldet, darunter zwei völlig neue Teams. Neben den Herren 40 und Herren 60 bestritten die Herren 40 II sowie die Herren 50 ihre erste Saison. In den Altersklassen 40 und 50 erreichten alle drei Teams ungeschlagen den ersten Platz und stiegen infolgedessen auf. Birkenhards Herren 60 um Werner Gutermann bestreiten den letzten Spieltag erst nach den Ferien im September.

Vier Spiele, vier Siege: Das ist die Bilanz von Birkenhards Herren 40 gewesen. Sascha Stiefel, Michael Schoch, Stefan Dumbach, Martin Hauler, Thomas Gleinser, Sven Höchst und Ingo Hämmerle waren ihren Gegnern in der Bezirksliga teilweise deutlich überlegen. Stiefel, Hauler und Höchst gaben während der gesamten Runde kein Einzel ab und trugen auch mit erfolgreichen Doppelspielen maßgeblich zum Meistertitel und dem Aufstieg in die Bezirksoberliga bei.

Gleich in ihrer ersten Saison überzeugte auch die Mannschaft der Herren 40 II. Sie gewannen wie auch der SV Orsenhausen vier der insgesamt fünf Begegnungen in der Bezirksklasse II. So kam es am letzten Spieltag zum entscheidenden Spiel zwischen beiden Mannschaften. Birkenhard konnte dieses mit 6:3 für sich entscheiden. So stiegen Daniel Wippich, Sven Scheffler, Markus Schmid, Sven Matscke, Peter Postulka, Christian Schneider, Peter Stopfer, Tobias Meinhold, Thomas Gleinser, Ingo Hämmerle und Jörg Leicht als Meister in die Bezirksklasse I auf.

Ebenfalls in der Bezirksklasse II feierten Birkenhards Herren 50 ihre Premiere. Andreas Gruber, Martin Zell, Klaus Mutschler, Stefan Dumbach, Thomas Guth, Jochen Bleher, Klaus Aicher und Mannschaftsführer Stefan Fischbach gewannen alle Spiele – die letzte Partie kampflos mit 9:0 – und schafften somit als Meister den Aufstieg in die Bezirksklasse I.