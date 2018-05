Dorffasnet in der Festhalle

Der Musikverein Warthausen veranstaltet am Fasnetssamstag, 10. Februar, um 20 Uhr in der Festhalle in Warthausen seine Dorffasnet.

Der Ball steht unter dem Motto „Ob im Wasser oder an Land, die Tierwelt ist außer Rand und Band“. In Zusammenarbeit mit verschiedenen örtlichen Gruppen und Vereinen wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. So sind närrische Tiere beim Zoobesuch von Ehepaar Karl-Heinz und Elfriede zu sehen, außerdem das Männerballett des Musikvereins sowie weitere tänzerische Darbietungen und Sketche. Einlass ist ab 19 Uhr. Nach dem Programm spielt die Tanzband Time Square.

Der Eintritt kostet sechs Euro. Für Bewirtung ist gesorgt.

