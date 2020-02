Dieser Koch holt im Gemüseschnitzen Bronze

In der Messe Stuttgart ist im Februar parallel zur Intergastra 2020, der führenden Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie, die IKA – Olympiade der Köche ausgetragen worden. Giuseppe Passarelli aus Warthausen hat dort einen Platz auf dem Siegertreppchen erreicht.

Die IKA/Olympiade der Köche ist laut Pressemitteilung der wohl älteste, größte und vielfältigste internationale Kochkunstwettbewerb der Welt. Die Messe wartet mit beeindruckenden Zahlen auf: Rund 1800 Teilnehmer, davon 110 Mannschaften aus 67 Ländern nahmen daran teil und lockten über 100 000 Besucher in die Messehallen, so der veranstaltende Verband der Köche Deutschlands in seiner Pressemitteilung. In unterschiedlichen Disziplinen wie Chef’s Table oder Restaurant of Nations zeigte sich im Verlauf des Wettbewerbs die ganze Vielfalt der Kochkunst als auch die der Gastronomie-Dekoration, dem Carving. Beim Carving werden – leider vergängliche – Kunstwerke aus Obst oder Gemüse geschnitzt. Beim Schnitzen von kunstvollen Objekten aus Obst und Gemüse war Giuseppe Passarelli, Chefkoch und Miteigentümer vom gleichnamigen Ristorante in Warthausen, mit Erfolg dabei.

Giuseppe Passarelli, der sich diese Kunst selbst angeeignet hat, wurde beim Carving mit einem Diplom ausgezeichnet. Hierbei mussten die 48 Teilnehmer mit vorbereiteten geschnitzten Kunstwerken eine Tischdekoration gestalten. Beim Live Carving schnitzten die 38 Teilnehmer vor den Augen der Jury innerhalb von drei Stunden aus einer Frucht ihr Kunstwerk. Für seine Blume aus einem Kürbis bekam Giuseppe Passarelli die bronzene Medaille überreicht.

Nach seiner erfolgreichen Teilnahme bei der Weltmeisterschaft, dem „Villeroy & Boch Culinary World Cup“ vor einem Jahr in Luxemburg zeigt sich Passarelli glücklich, zufrieden und auch stolz darüber, nun auch bei der Olympiade ausgezeichnet worden zu sein.