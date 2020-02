Die US-Hymne wird zum Schwaben-Loblied

Unter dem Motto „Narrenzeit in USA – Warthausen goes Amerika“ hat die Dorffasnet in der Festhalle Warthausen gestanden. Der Gastgeber, der Musikverein Warthausen . wartete mit einem abwechslungsreichen Programm auf.

Nachdem die GuMuWa anfangs mit fetziger Fasnetsmusik in der voll besetzten Festhalle einheizte, eröffneten die Teen-Greens aus Mittelbuch das Programm mit einem gelungenen Gardetanz.

Die Gruppen „Geräteturnen“ und „Rope Skipping“ vom TSV-Warthausen sorgten passend zum Motto verkleidet für sportliche Höhepunkte. Wie bereits im vergangenen Jahr überzeugte die Garde Schemmerhofen mit ihren tänzerischen Fähigkeiten und begeisterte dadurch das Publikum.

Gauklershow mit akrobatischen Einlagen

Ein weiterer Höhepunkt waren die Gaukler aus Biberach. Wie im Musical Westside Story lieferten sich zwei Gangs ein Battle gegeneinander, bei dem sie mit herausragenden akrobatischen Einlagen glänzten.

Für ein musikalisches Schmankerl sorgten die frechen Früchtchen (Männerchor Bräschdleng) aus Birkenhard, die die amerikanische Nationalhymne in ein Schwaben-Loblied umwandelten und dabei über die Amis herzogen. Martin Städele, Stephan Kling und Alexander Angele strapazierten als Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkens im Western-Sketch die Lachmuskeln der Zuschauer.

Zum Abschluss das Männerballett

Den Programmabschluss machte traditionell das Männerballett des Musikvereins Warthausen. Die Männer eroberten unter anderem als Ghostbusters die Herzen der Besucher.

Petra Ries, Ulrich Hepp, Lennart Weiß und Günther Jünichen führten gekonnt in Form einer Oscar-Verleihung, die in „Kurte“ umbenannt wurde, durch das Programm. Außerdem schlüpften sie in verschiedenste Rollen wie Hannes, Bürgermeister Jautz, Ehepaar Trump und intelligente Schwaben. Nach dem Programm sorgte die Band Time Square noch bis tief in die Nacht für Stimmung in der Festhalle.