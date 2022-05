Die Rißtal-Gurra verabschieden ihren 1. Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Frederik Gantert begrüßte die versammelten Rißtal-Gurra zur Jahreshauptversammlung am 14. Mai in der Turn- und Festhalle in Warthausen.

In seinem Bericht ließ er die letzte Fasnetssaison 2020, welche vollständig stattgefunden hat, anhand von Bildern noch einmal Revue passieren. In seinem Bericht für das Jahr 2021 erinnerte er an die pandemiebedingten vereinsinternen Veranstaltungen, welche online abgehalten wurden. Frederik Gantert bedankte sich bei der Gemeinde und auch bei den anderen Vereinen, welche zu einem reibungslosen Ablauf der Fasnet und aller anderen Veranstaltungen der Gurra beitrugen. Anschließend berichtete er über die gute Beteiligung an den Umzügen und Brauchtumsabenden und die daraus resultierende Busauslastung. Die aktivsten Gurra in der Saison 2020, mit den meisten Teilnahmen, waren Bernd Amendinger, Claudia Brand und Pia Limbeck.

Derzeit zählt der Verein 326 Aktive und Passive Mitglieder, berichtete Schriftführer Alexander Angele. Ab der nächsten Saison mit eigener Maske unterwegs und damit als neue aktive Mitglieder, wurden Constantin Weber, Jens Schneider und Maritta Scheid begrüßt. Die Kassenprüfer bescheinigten Kassier Stefan Angele für die Jahre 2020 und 2021 wieder eine hervorragende Kassenführung.

Bevor es mit den Wahlen weiterging, wurde der 1. Vorstand, Frederik Gantert aus dem Zunftrat verabschiedet. Frederik Gantert war insgesamt 14 Jahren im Zunftrat, davon 4 als Gurrarat und 10 als 1. Vorstand. Er stellte sich nicht mehr zur Wahl. Amelie Sägmüller erinnerte nochmals an seine Zeit im Zunftrat, in der unter anderem auch der 1. Umzug in Warthausen stattfand.

Also neuer 1. Vorstand wurde Gerold Schrack, der bisher als Pressewart im Zunftrat tätig war, gewählt. Stefan Angele als Kassier und Tobias Zeller als Gurrameister, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Werner Zick wechselt sein Amt und wird zukünftig als Pressewart im Zunftrat tätig sein. Neu in den Zunftrat wurde Michael Angele als Gurrarat gewählt.

Am Ende verabschiedete Frederik Gantert ein letztes Mal die anwesenden Rißtal-Gurra mit einem lautstarken „Klaua-Hora-Knurra – d´Rißtal-Gurra“.