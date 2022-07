Die Feuerwehr hat mehrere Gründe zum Feiern

Die Freiwillige Feuerwehr Warthausen hat nun ihre Hauptversammlung für das Jahr 2021 nachgeholt. Hinsichtlich der gegen Jahresende noch streng geltenden Regelungen in Bezug auf die Corona-Pandemie, wurde die Entscheidung getroffen, die Versammlung in den Sommer zu verschieben, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Die Einsatzbereitschaft stand in diesem Zusammenhang im Vordergrund. Die Einsatzabteilung verzeichnete im Jahr 2021 48 Einsätze. Insbesondere die Unwetter im vergangenen Frühsommer prägten das Einsatzgeschehen im Jahr 2021. Eine freudige Nachricht waren im Herbst die ersten Lockerungen in der Pandemie, als der Übungsbetreib wieder regulär aufgenommen werden konnte. Gerade auch für die Jugendarbeit war der soziale Kontakt bedeutsam, selbst mit noch weitreichenden Einschränkungen wie der Maskenpflicht gelangen einige Unternehmungen wie die Teilnahme an einem Wettbewerb der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, Übungen zu den Themen Flächenbrand und technische Hilfe oder die Teilnahme an einer Übung der Führungskräfte, bei der die Jugendlichen die Luft der aktiven Einsatzkräfte schnuppern konnte. Auch die Kindergruppe konnte wieder fast voll durchstarten.

Zwei weitere Entwicklungen aus dem Jahr 2021 laden nun zum Feiern ein. Zum einen konnte die Feuerwehr eine Ersatzbeschaffung für das ausgemusterte Tragkraftspritzen-Löschfahrzeug auf den Weg bringen. Bestellt wurde ein Mittleres Löschfahrzeug in der Gewichtsklasse der kleinen Lastwagen mit 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Des Weiteren wurde mit der Planung für den Anbau am Gerätehaus begonnen, dieser wird neben dem höheren Platzbedarf auch aufgrund neuer Gesundheitsschutzverordnungen notwendig. Der Baubeginn ist auf diesen Herbst anvisiert.

Den buchstäblichen Glanz dieses Abends brachten dann schließlich die Beförderungen und Ehrungen. Zunächst wurden folgende Kameradinnen und Kameraden befördert: Laura Städele zur Oberfeuerwehrfrau, Elena Kloos und Sarah Städele je zur Hauptfeuerwehrfrau und Frank Borgenheimer zum Hauptlöschmeister. Das Leistungsabzeichen in Bronze wurde verliehen an Kai Amendinger, Tobias Bisinger, Michael Enderle, Jahn Ringer, Frieder Schmid und Luca Stark.

Die Krönung waren schließlich die Ehrungen und Auszeichnungen. Für 15 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr bekamen Klaus Gerster, Michael Gerster und Sandrina Gerster das Ehrenzeichen in Bronze, für 25 Jahre Mitgliedschaft Jörg Mühlschlegel das Ehrenzeichen in Silber, für 40 Jahre Mitgliedschaft Kommandant Willi Städele das Ehrenzeichen in Gold und die Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Hermann Kloos. Daniel Städele erhielt für sein langjähriges Engagement in der Jugendabteilung das Ehrenabzeichen der Kreisjugendfeuerwehr Biberach in Bronze.

Die Jugendarbeit spielt in der Feuerwehr Warthausen schon lang eine große Rolle. Dies und viel mehr ist insbesondere auch dem Kommandanten Willi Städele zu verdanken. Für sein besonderes Engagement in der Jugendarbeit erhielt er die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Auch für das allgemeine Feuerwehrwesen setzt sich Willi Städele seit vielen Jahren ein. Seit 2013 ist er im Kreisfeuerwehrverband maßgeblich an der Förderung der Brandschutzerziehung beteiligt und setzte hierbei in Kindertageseinrichtungen und Schulen ganz neue Maßstäbe. Nicht erst seit seiner Übernahme des Amts als einer der stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands konnte der Landkreis vom breit gefächerten Engagement profitieren. Dafür würdigte ihn der Vorsitzende des Verbands, Herbert Glutsch, mit der Verleihung des deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Gold.