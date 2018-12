Der Traum vom Filmdreh

Mohamed Khallouf hat einen Traum: Dafür schreibt er seit Monaten an verschiedenen Drehbüchern, jetzt sind die ersten fertig. Doch für seinen ersten eigenen Film sucht der junge Hobbykünstler nun eine Gruppe von Schauspieler und Filmassistenten.

Schon vor sechs Jahren hatte Khallouf das Ziel, Kunst zu machen. Damals lebt er noch in Syrien. Aber erst hier in Deutschland habe er die Chance, seinen Ziel zu erreichen, sagt der 18-Jährige: einen eigenen Spielfilm zu produzieren.

Seit zweieinhalb Jahren lebt Mohamed in Warthausen. Derzeit macht er seinen Realschulabschluss an der Matthias-Erzberger-Schule. Unter dem Künstlernamen „Rekumo“ widmet er sich der Kunst, wann immer er frei hat. „Musik spielt eine große Rolle für mich, sie inspiriert mich. Genau so, wie meine Erlebnisse“, sagt er. Bei seinen Drehbüchern geht es um Mobbing, einen missglückten Raub oder Diskriminierung zwischen Menschen, mit verschiedener Herkunft. Bei seinem Stück „Einmal in Jahren“ geht es um eine Räuberbande, die eine alte Frau ausrauben will. Ohne dass sie wissen wie ihn geschieht, putzen die drei Diebe am Ende das Wohnzimmer der alten Dame. Sie bringen es nicht übers Herz, die Frau auszurauben.

Die Stücke bräuchten immer ein unerwartetes Ende, sagt Mohamed. Bis ein Drehbuch fertig ist, dauert es lange: „Mindestens sechs Tage mit sechs Stunden brauche ich, bis aus einer Idee eine Zusammenfassung und daraus ein fertiges Skript geworden ist.“ Aber auch dann sei es noch nicht perfekt.

Arbeit mit Schauspielgruppen

„Die ersten Gedanken die ich habe werden zu größeren Gedanken, bis diese dann explodieren und schnell aufgeschrieben werden müssen“, erzählt er. Dass sein erster Film nicht perfekt wird, weiß er: „Ich muss bei Null anfangen und Verantwortung übernehmen. Ich weiß, ich werde nicht alles schaffen, aber ich will schnell lernen und noch besser werden.“, sagt er. Nun ist der Nachwuchskünstler auf der Suche nach einem Team, mit dem er das Filmprojekt realisieren möchte. „Ich würde sehr gerne mit den Theatervereinen in und um Biberach zusammenarbeiten“, sagt Mohamed. Er selbst könne sowohl schneiden und filmen – würde aber auch als Schauspieler vor die Kamera treten. „Deshalb suche ich neben Schauspielern auch Interessierte, die mit der Kamera umgehen könnten“, sagt er.

Vor fünf Monaten hat er angefangen, Musik zu seinen Drehbüchern zu entwickeln. Die Kurzfilme soll gut zehn Minuten lang werden. Der beste Zeitraum, um zu drehen sei in den Ferien, also von Ende März bis April. „Gemeinsam proben und planen kann man aber gerne schon davor“, sagt er. Da sei er flexibel. Die Kurzfilme würden natürlich hier in Biberach gedreht.