Defekte an Erdkabeln lassen Strom ausfallen

Nahe der Schulstraße in Birkenhard sowie im Bereich der alten Malzfabrik in Warthausen ist am Mittwochmittag um 12.17 Uhr der Strom ausgefallen.

Defekte an 20.000-Volt- Erdkabeln der Netze BW seien die Ursache gewesen, teilt der Netzbetreiber mit.

Nachdem die beiden Fehlerstellen ermittelt waren, gelang es der Bereitschaft durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg um 12:29, einen Teil der in Warthausen betroffenen Haushalte und Betriebe wieder zu versorgen.

Zwischen 12.54 und 13.05 Uhr gingen alle Anschlüsse wieder ans Netz. Noch im Lauf des Nachmittags die defekten Leitungsabschnitte ermittelt und repariert werden.