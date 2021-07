Das Öchsle hat für 1,1 Millionen Euro eine neue Wagenhalle

Die Öchsle-Museumsbahn hat in Warthausen jetzt eine neue Wagenhalle. In einer Bauzeit von rund vier Monaten wurde die Halle erstellt und nun im Beisein von Landrat Heiko Schmid eingeweiht. Mit rund 1,1 Millionen Euro kostete die Halle deutlich mehr als zu Beginn der Planungen vor fünf Jahren, als man noch von rund 800000 Euro Gesamtkosten ausging. Allerdings übernahm der Bund davon knapp 400000 Euro.

Michael Schieble, Vorstandsvorsitzender der Öchsle-Bahn-AG, betonte wohl auch wegen der gestiegenen Kosten, dass sich die Halle trotzdem lohne, weil sie künftig 15 Waggons des Öchsle Schutz biete vor Wind und Wetter. Insgesamt habe die Halle sogar Platz für 30 Waggons. So spare man etwa 60000 Euro an Instandsetzungskosten pro Jahr, sagte Schieble. „Die Wagenhalle rechnet sich also ganz gut, aber ohne die Bundeszuschüsse wäre das Projekt womöglich sogar gescheitert“, erklärte er. Zudem hätte es vor dem Bau deutliche Auflagen der Deutsche Bahn AG, deren Gleise der Strecke Ulm-Biberach unmittelbar an der Halle vorbeiführten sowie des Naturschutzes gegeben. „Wir haben sogar Eidechsen umsetzen müssen, um dem Artenschutz Rechnung zu tragen.“ Zudem wurden Bäume auf dem Gelände gepflanzt und das Hallendach so ausgelegt, dass jederzeit eine Photovoltaikanlage installiert werden könne.

Biberachs Landrat Heiko Schmid betonte in seiner kurzen Ansprache die hervorragende Zusammenarbeitet der drei Ebenen des Öchsle, der AG, der Betriebsgesellschaft und des Schmalspurvereins. „Gerade bei diesem Projekt zeigte sich wieder einmal die große Harmonie beim Öchsle“, sagte Schmid. Aber auch der Landrat wies daraufhin, dass bei allem örtlichem Engagement, die Halle ohne Bundeszuschüsse kaum oder nur sehr zögerlich gestemmt werden hätte können. „Mein besondere Dank gilt deshalb unseren beiden Abgeordneten Rief und Gerster, die sich im Haushaltsausschuss des Bundestags für das Projekt stark gemacht haben“, so Schmid.

Mit diesen Fördermitteln sei wieder Dampf in das Projekt gekommen. Für den anwesenden Josef Rief hatte der Landrat dann auch eine Öchsle-Aktie parat, die er aber bei Gelegenheit auch Martin Gerster zukommen lassen will. „Meine allererste Aktie“, sagte Rief und stellte fest, dass der er damit jetzt einer von den Aktionären sei, die in insgesamt 14 Ländern der Welt vertreten sind. Der Abgeordnete betonte, dass das Öchsle eines der wichtigsten historischen Kulturgüter in Oberschwaben sei und man auch somit die Ausschussmitglieder in Berlin von der Notwendigkeit eines Zuschusses überzeugen konnte.

Das Öchsle war am vergangenen Samstag mit großem Publikumserfolg mit zweimonatiger Verspätung wegen der Corona-Pandemie in die diesjährige Saison gestartet.