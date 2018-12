Circus Mulan gastiert in Warthausen

Das gelb-rote Zelt ist bereits von Weitem sichtbar: Der Familienzirkus Mulan gastiert zurzeit in Warthausen in der Biberacherstraße, am Ortseingang von Biberach kommend.

Vorführungen finden täglich vom 22. Dezember bis zum 6. Januar statt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, an Heiligabend um 14 Uhr. Das Zelt ist beheizt. Bei dem rund zweistündigen Auftritt stehen Artistik, Jonglage, Clownsspaß und Shows mit Pferden, Kamelen und Lamas auf dem Programm. Wildtiere hat der Zirkus keine. „Die ersten 20 Zuschauer die zu den Vorstellungen mit dem Artikel der Schwäbischen Zeitung kommen, erhalten freien Eintritt“, verspricht die Direktorin Jaqueline Köllner. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 22. Dezember, ab 10 Uhr unter der Nummer: 0163/4507086. Mit den Sondereintrittskarten, die in Schulen, Kindergärten und Geschäften ausliegen, kostet der Eintritt für Kinder zwölf, für Erwachsene 14 Euro. Vom 19. bis 21. Dezember finden zudem Tage der offenen Tür statt, bei der Zuschauer zur Fütterung der Tiere kommen können. Foto: Andreas Spengler