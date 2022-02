CHORISMA Warthausen sucht neue Chorleitung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unser vierstimmig gemischter Chor ist mit gut über 55 Singenden einer der größten Chöre in Oberschwaben. 2002 als eine neue Abteilung des Liederkranz Warthausen gegründet, können wir 2022 unser 20-jähriges Bestehen feiern! Unser „junger Chor“, der nicht unbedingt jung an Jahren, aber jung in der musikalischen Einstellung ist, verfügt über ein musikalisch buntes Repertoire von englischen und deutschen Popsongs über Gospels, afrikanische und südamerikanische Lieder, sowie Musicalmelodien. Unseren jährlichen zwei Herbstkonzerten geht traditionell im September ein Probenwochenende in einem der oberschwäbischen Klöster voraus, bei dem das neue Liedgut intensiv geprobt und anschließend fleißig auswendig gelernt wird, denn das Konzert wird ohne Noten dargeboten. Wir sind mit Begeisterung immer zu neuen Projekten bereit, sei es eine Open-Air-Aufführung, ein Kirchenkonzert oder ein Chortreffen. Ebenso zur Tradition ist auch die jährliche musikalische Begleitung des Konfirmationsgottesdienstes in Warthausen mit Gospels und passenden Popliedern geworden.

Aber auch der gesellige Teil kommt bei CHORISMA nicht zu kurz. Regelmäßiges Einkehren nach der Probe, Geburtstagsfeiern, die Weihnachtsfeier und der alljährliche Vereinsausflug tragen zu dieser sehr guten Atmosphäre bei.

Doch alles steht und fällt mit der Chorleitung: Seit 2008 leitete Simon Föhr unsere Abteilung. Der studierte Musiker, Musiklehrer und mittlerweile Familienvater entschloss sich jedoch Ende 2021, die Leitung von CHORISMA zum Sommer 2022 abzugeben.

CHORISMA ist auf der Suche nach einer neuen, motivierten Chorleiterin oder einem Chorleiter, die bereit sind, sich auf das Abenteuer CHORISMA einzulassen, uns zu fordern und zu fördern und uns weiterhin zu ermöglichen, unserem geliebten Hobby nachzugehen.

Bei Interesse bitte melden bei: Bea Math (Abteilungsleiterin), bea.math@web.de, Telefon 07351 / 9285 oder bei Dietmar Geier (stellv. Abteilungsleiter): dietmar-99@gmx.de. Weitere Informationen auf www.chorisma-warthausen.de.