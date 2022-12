Chorisma stimmt am 8. Januar auf das neue Jahr ein

Der gemischte Chor Chorisma Warthausen startet am Sonntag, 8. Januar, mit einem Konzert in der Kirche St. Maria in Birkenhard ins neue Jahr. Unter dem Dirigat des neuen Chorleiters Ewald Bayerschmidt bietet Chorisma mit englischen, deutschen und afrikanischen kirchlichen und weltlichen Liedern wie beispielsweise „African Alleluia“, „Cantate“, „Ihr von morgen“ und „Oh Happy Day“ musikalische Ausblicke auf das Jahr 2023. Instrumental begleitet wird der Chor von Christoph Schlanser am E-Piano. Konzertbeginn ist um 17 Uhr bei freiem Eintritt. Um Spenden wird gebeten.