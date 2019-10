Chorisma präsentiert Pop-Legenden

Der gemischte Chor Chorisma des Liederkranzes Warthausen interpretiert in seinen beiden Jahreskonzerten am Samstag, 12. Oktober, und am Samstag, 19. Oktober, Klassiker der Popmusik, die Geschichte schrieben: Titel der Beatles, Beach Boys, von The Mamas and the Papas, Michael Jackson, Queen und vielen anderen mehr kommen zu Gehör.

Veranstaltungsort ist jeweils die Turn- und Festhalle in Warthausen. Konzertbeginn ist 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr bei freier Platzwahl.

Band begleitet die Sänger

Der Chor wird musikalisch begleitet von der fünfköpfigen Chorisma-Band mit Ines Kling (Querflöte), Christoph Schlanser (Klavier), Simon Rauch (Schlagzeug), Reiner Deeng (Percussion), und erstmals dabei: Lea Sievers (Kontrabass). Die Gesamtleitung hat Simon Föhr.

Als Konzertpartner hat Chorisma dieses Mal Freak-Show, die Modern- Dance-Gruppe der Jugendkunstschule Biberach, mit ins Boot geholt. Die Tanzgruppe bringt teils mit dem Chor zusammen, teils eigenständig weitere Farbe und Bewegung in den Konzertabend