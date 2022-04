Bus und Auto stoßen fast zusammen

Gegen 6.15 Uhr kamen sich am Freitag ein Bus und der VW eines 24-Jährigen in der Kapellenstraße in Oberhöfen entgegen. Dabei soll der Bus mittig auf der Straße gefahren sein, sodass der Autofahrer abbremsen und nach rechts ausweichen musste, wie die Polizei mitteilt. Dabei streifte das Auto des 24-Jährigen, das offenbar recht flott unterwegs gewesen war, einen Zaun. Auch der Busfahrer reagierte und bremste ab. Dabei erlitt ein Fahrgast leichte Verletzungen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Den Sachschaden am VW schätzte die Polizei auf etwa 500 Euro. Am Bus und am Zaun entstand kein Sachschaden. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls machten, sucht die Polizei nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter Telefon 07351 / 44 70 zu melden.