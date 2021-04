Bus bietet Erleichterung für Menschen mit Behinderung

Es ist soweit: Ab Montag, 3. Mai, können Fahrgäste im Linienverkehr der Stadtwerke Biberach bis zur Haltestelle „Heggbacher Werkstatt“ im Industriegebiet Schachen in Birkenhard und zurück fahren. Die Haltestelle wird in den Fahrplan der Linie 2 aufgenommen.

Bisher war die Haltestelle lediglich in der Linie 327 mit eingebunden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt am Standort in Birkenhard mussten bis zur nächstgelegenen Haltestelle „Birkenhard Schulstraße“ einen Fußweg von rund 750 Metern zurücklegen, um die Linie 2 zu erreichen. Insbesondere für die Menschen mit Beeinträchtigungen beim Gehen stellte dies eine große Anstrengung dar. „Da wird es zukünftig mit den barrierefreien Niederflurfahrzeugen der Stadtwerke direkt vor der Werkstatt umso komfortabler“, freut sich Stadtwerke-Geschäftsführerin Margit Leonhardt. Diese sind mit einer mechanischen Rampe ausgestattet, die den Zu- und Ausstieg vor allem für Rollstuhlfahrer erleichtert.

Warum die Anbindung schnell möglich war

„Es ist wirklich klasse, dass wir nun eine weitere Buslinie direkt vor unserer Werkstatt haben. Das ist eine enorme Erleichterung für viele unserer Beschäftigten und erhöht die Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung auch bei unseren Mitarbeitenden“, erklärt Niederlassungsleiter Andreas Hollacher der Werkstatt für behinderte Menschen Biberach (WFBM).

Dass die Anbindung der neuen Haltestelle an die Linie 2 schnell und kostengünstig möglich war, ist hauptsächlich einem günstigen Umstand geschuldet. „Die Haltestelle Schulstraße ist gleichzeitig die Endhaltestelle der Linie 2. Dort haben die Fahrerinnen und Fahrer sowieso fünf Minuten Ausgleichszeit. Deshalb war die Anbindung der WfbM tatsächlich nur mit einem kleinen Mehraufwand zu bewerkstelligen. Außerdem wird die Anbindung des Industriegebiets in Birkenhard durch die neue Haltestelle insgesamt aufgewertet“, erklärt Helmut Schilling, Teamleiter für den Öffentlichen Personennahverkehr bei den Stadtwerken.

Wer davon profitiert

Täglich nutzen aktuell schon mehr als 50 Menschen mit Unterstützungs- und Assistenzbedarf das Netz des ÖPNV für den Weg zur Arbeit in der WfbM Biberach am Standort Birkenhard. „Die Haltestelle ist derzeit lediglich ein Provisorium, der barrierefreie Ausbau der Haltestelle ist allerdings in Planung,“ ergänzt Peter Hirsch, Leiter des Verkehrsamts in Biberach.

Seit Dezember 2020 sind Warthausen und Birkenhard über die neue Linie 2 halbstündlich an den Biberacher Stadtbusverkehr angebunden. Dafür wurden auch neue Haltestellen im Bereich Obere Stegwiesen geschaffen. Das Industriegebiet Aspach wird morgens und abends seither sogar im Viertelstundentakt angefahren. Außerdem profitieren Fahrgäste aus Warthausen und Birkenhard seit Dezember vom Anrufsammeltaxi der Stadtwerke. Maßgebliche Partner bei dieser Erweiterung der Linie 2 sind der Landkreis und die Gemeinde Warthausen.