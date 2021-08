Breuer erreicht mit Deutschland das Halbfinale

Die deutschen Rollstuhl-Basketballerinnen mit der Birkenharderin Annabel Breuer können weiter von einer Paralympics-Medaille träumen. Durch das klare 57:33 am Dienstag im Viertelfinale gegen Spanien kämpft die Mannschaft um Fahnenträgerin Mareike Miller erneut um den Final-Einzug. Gegner werden am Donnerstag die Niederlande sein. In Rio 2016 gewann Deutschland Silber.

„Eine unglaubliche Team-Leistung. Wir sind überglücklich und gehören zu den vier besten Mannschaften der Welt“, sagte Dennis Nohl. „Jetzt geht es weiter.“ Beste Werferinnen waren einmal mehr Katharina Lang (14) und Miller (13). Die ebenfalls starke Annabel Breuer erzielte sechs Punkte.