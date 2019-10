Bräschdleng gibt gleich zwei Konzerte

Birkenhard (sz) - Der Männer-a-capella-Chor Bräschdleng veranstaltet am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Schützenhaus Birkenhard sein Herbstkonzert. Zweiter Termin ist am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr in der Schützenkellerhalle in Biberach. Ein besonderes Highlight dieses Jahr ist die Mitwirkung von Rainer Gühring und Martin Obert. Obert leitete den Chor von 1998 bis 2001. Der Chor Bräschdleng existiert seit mehr als 20 Jahren. Was als „bierselige Spinnerei“ begann, hat sich inzwischen weit über die Grenzen von Birkenhard und Biberach etabliert. Inzwischen bestehen die Bräschdleng aus 28 „beerigen“, kräftigen Männerstimmen, so der Veranstalter. Gepaart mit individuellen witzigen Ansagen mache dies die Auftritte der Bräschdleng kurzweilig und zu etwas Besonderem in der hiesigen Chorlandschaft. Eine bekannte Chorleiterin hatte in diesem Zuge vor einiger Zeit Bräschdleng als „Wiedergeburt des Männergesangs“ bezeichnet. Seit Mitte 2012 gestaltet und leitet Oliver Haux die musikalische Arbeit. Bei allen Auftritten der Bräschdleng wird der direkte Kontakt zu den Zuhörern als Besonderheit geschätzt.

Kartenvorverkaufstellen sind die Raiba Warthausen, sowie Thilo Schneider (Schützenshop) in Biberach.