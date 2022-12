Bläsermusik zum neuen Jahr

Seit jetzt mehr als 30 Jahren erfreut das Bläserensemble Warthausen die Einwohner und Besucher mit ihrem musikalischen Neujahrsgruß, der einst als Turmblasen vom Schloss Warthausen begonnen wurde, und nun zum dritten Mal vor der romantischen Kulisse des Pfarrhauses neben der Kirche St. Johannes in Warthausen stattfindet. Dieser langjährige Brauch bietet einen schönen Anlass, mit Freunden und Bekannten auf das neue Jahr anzustoßen und dabei festliche Blechbläsermusik zu genießen, die in diesem Jahr von einem Schlagzeuger begleitet wird.

Auch für den kommenden Neujahrstag haben die Musiker und Musikerinnen ab 17 Uhr wieder ein kurzweiliges, etwa 20-minütiges Programm vorbereitet: Neben weihnachtlichen Weisen wie das Medley „Christmix“, bei dem einige bekannte Weihnachtslieder ineinander übergehen, und einer Fantasie über „Süßer die Glocken nie klingen“ kommen auch weltliche Stücke zu Gehör. Dies sind unter anderem „The Wellerman Comes“ und „Always Look on the Bright Side of Life“. Der Erlös aus dem Verkauf von Glühwein und Punsch kommt der Jugendarbeit des Musikvereins Warthausen zugute. Der Eintritt selbst ist kostenlos.