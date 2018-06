Bis Herbst 2017 entsteht Seniorenwohnen

Auf dem Neher’schen Grundstück mitten in Warthausen geht es jetzt los: In Kürze beginnen vorbereitende Bodenarbeiten, damit dann im Frühjahr, sobald es das Wetter zulässt, die eigentlichen Bauarbeiten für die altersgerechte Wohnanlage starten können. Bis Herbst 2017 sollen 24 Wohnungen mit bedarfsgerecht wählbarem Betreuungsangebot bezugsfertig sein. Die Raiffeisenbank Aulendorf als Bauträger investiert in dieses sowohl städtebaulich wie für die soziale Daseinsvorsorge bedeutende Vorhaben namens Vivo rund fünf Millionen Euro.

Norbert Gaisbauer, Vorstand der Raiffeisenbank Aulendorf, sagte beim symbolischen Spatenstich denn auch: „Freuen Sie sich bereits heute auf ein Projekt, das das Gesicht Warthausens verändern wird.“ An dieser markanten Stelle, direkt neben dem Pflegeheim mit dem „Wack’ren Schwaben“, wird seinen Worten zufolge „eine moderne Planung“ das Ortsbild mit prägen. Zudem sei es ein wichtiger Beitrag zum „Grundbedürfnis nach Sicherheit“ für ältere Bürger.

Pflegedienst bietet im Erdgeschoss feste Sprechzeiten

Acht der Wohnungen sind verkauft und Gaisbauer hieß beim Spatenstich einige Mitglieder der künftigen Eigentümergemeinschaft willkommen – darunter die Eheleute Lerch vom gleichnamigen örtlichen Pflegedienst. Dass dieser im Erdgeschoss ein Büro einrichten und feste Sprechzeiten anbieten wird, „war für uns ganz wichtig“, sagte Gaisbauer. Er betonte, dass jeder Einzelne alle Freiheiten habe, es gebe keine Verpflichtung und keine Grundgebühr für irgendwelche Leistungen, die jemand gar nicht braucht. „Es ist eine sehr individuelle Sache, was jeder für einen Bedarf hat“, sagte Gaisbauer.

Jedoch vermittle es Sicherheit, sich auf kurzen Wegen maßgeschneiderte ambulante Pflegeangebote dann holen zu können, wenn sich der Bedarf ergebe. Möglichst lange in der vertrauten Umgebung zu wohnen, stehe für viele Bürger weit oben auf der Wunschliste. Der Projektname Vivo heißt übersetzt „ich lebe“ und bei dem Vorhaben gehe es darum, wie und in welcher Qualität man lebe.

Diesen Namen findet auch Bürgermeister Wolfgang Jautz passend. „Wir stehen hier auf Boden, wo früher ziemlich viel Leben war“, sagte er – was die umliegenden Gebäude bezeugten. Er erinnerte daran, dass das Gelände zur Brauerei gehört habe. Diese sei einst der größte Arbeitgeber im Ort gewesen, bevor der Betrieb in den 70er-Jahren eingestellt wurde.

Jautz vermied bewusst den Begriff Brache, denn es sei nie beabsichtigt gewesen, das Areal brach liegen zu lassen. Lieber spricht er vom Neher’schen Grundstück. Dass in dieses Ensemble und unterhalb des Schlosses nun etwas Neues und Modernes eingefügt werde, sei „ein besonderes Ereignis“. Er freue sich aus Sicht der Gemeinde, dass hier ein für die Zukunft der Gesellschaft wichtiges Projekt verwirklicht werde. Das Vorhaben begleite die Gemeinde schon seit Jahren. Nachdem bereits unter seinem Vorgänger die Weichen mit dem Pflegeheim gestellt worden seien, habe ein erster Anlauf für seniorengerechtes Wohnen an diese Stelle nicht zu Erfolg geführt.

Raiba-Vorstand Gaisbauer würdigte die gute Zusammenarbeit mit den Vertriebsleuten von den Immobilienbüros Bernhardt und Kollmus, ebenso mit den Planern; in das Vorhaben sei viel Hirnschmalz gesteckt worden. Wichtig sei der Raiba gewesen, mit einem Bauunternehmen aus der Region zusammenzuarbeiten. Die Firma Forstenhäusler aus Mettenberg erhielt den Zuschlag. Der SZ sagte Gaisbauer, die Raiba Aulendorf betätige sich seit mehr als 30 Jahren auch als Bauträger. „Wir machen das in überschaubarem Umfang und haben nie mehr als zwei Projekte dieser Größe gleichzeitig in der Realisierung.“

Vorgesehen ist eine dreigeschossige Bebauung in einem zur Schmiedgasse hin offenen U. Entlang der Ehinger Straße ist eine Tiefgarage geplant, der darüber liegende Gebäudeflügel soll etwas höher werden und schirmt so die 24 auf den Innenhof blickenden Wohnungen von der Bundesstraße ab.