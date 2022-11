Birkenharder Läufer holen zwei Altersklassensiege

Beim 14. Nussdorflauf in Eberdingen (Landkreis Ludwigsburg) haben die vier Starter des SV Birkenhard gute Ergebnisse erzielt. Maria Werner und Stephan Schneider durften sich über Altersklassensiege freuen.

Die Streckenlänge betrug zehn Kilometer bei drei Runden à 3,3 Kilometer. Gleich nach dem Start mussten die 121 Starter einen ein Kilometer langen Berg und mehr als 100 Höhenmeter bewältigen.

Schnellster Birkenharder war Stephan Schneider als 21. in 41:57 Minuten. Damit holte er sich den Sieg in der AK 50. In derselben Altersklasse lief Christoph Locherer in 47:07 Minuten als Dritter ebenfalls aufs Podest (gesamt: 41.). Maria Werner belegte in 1:02:04 Minuten Platz 116 in der Gesamtwertung und durfte sich über die Urkunde für die Schnellste in der Altersklasse AK 60 freuen. Peter Baur lief in 49:36 Minuten auf Platz 65 und wurde in der AK 60 Siebter.

Gesamtsieger Julian Großkopf aus Ludwigsburg benötigte für die Strecke 31:49 Minuten.